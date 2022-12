Seizoensrevelatie Marta Cavalli 2 jaar langer bij FDJ-SUEZ-Futuroscope

Sinds 2021 rijdt Marta Cavalli voor FDJ-SUEZ-Futuroscope. Na 2 seizoenen komen daar nog eens 2 seizoenen bij. Ze tekende tot eind 2024.

"We hebben hard gewerkt om onze doelen te bereiken", aldus Cavalli. "En we hebben het verlangen om verder samen te werken."

Adventure with the team will continue for the two next years for @marta_cavalli98 !



"We have worked together to achieve our goals and we have the same desire to continue moving forward hand in hand."๐Ÿ’ฌ pic.twitter.com/3DxAQ5qUBT