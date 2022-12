Trek-Segafredo en UAE Team Emirates stellen hun nieuwe uitrusting voor 2023 voor

Trek-Segafredo had enkele dagen geleden al aangekondigd dat het op 1 december zijn nieuwe uitrusting ging voorstellen. Dit jaar was de uitrusting van de ploeg bijna volledig wit, met enkel een rode streep voor de sponsors.

Voor 2023 grijpt de Amerikaanse formatie terug naar de basis van 2021 met rode mouwen bij de mannen en blauwe bij de vrouwen. De achterkant van het shirt is wel opvallend rood bij de mannen en blauw bij de vrouwen met een patroon in.

Ook UAE Team Emirates heeft zijn nieuwe uitrusting voorgesteld. Na twee jaar met het Spaanse Gobik, rijdt de ploeg vanaf 2023 met kledij van het Italiaanse Pissei. Ook al is er een nieuwe sponsor, het ontwerp is niet veel veranderd.

Het shirt is dan ook bij hetzelfde als dit jaar. Enkel de mouwen zijn nu helemaal zwart in plaats van de rode schijn van dit jaar.

We are pleased to announce #Pissei as our new clothing sponsor from 2023.



📝 https://t.co/mtTdL1vbEc#UAETeamEmirates #WeAreUAE pic.twitter.com/1uYCZwWV4m