Vuelta-winst legt lat voor de Giro automatisch hoog voor Evenepoel: "Hij moet niet uitspreken dat hij gaat om te winnen"

Na de Vuelta-winst is de Giro dus de volgende grote ronde-uitdaging voor Remco Evenepoel. Is winnen dan ook het enige waar hij daar vrede mee kan nemen?

Dat idee proberen ze toch enigszins te temperen bij Quick.Step. "Remco zal starten met de ingesteldheid om te winnen, maar hij moet dat niet uitspreken", laat ploegleider Klaas Lodewyck zijn mening gelden in HLN. "Ik raad hem dezelfde tactiek aan als in de Vuelta: de eerste twee weken goed proberen doorkomen en pas vanaf de slotweek ambitie uitspreken."

GEEN REVANCHEGEVOELENS

Het is ook niet de eerste keer dat Evenepoel aan de start van de Giro zal staan en we weten hoe dat vorige keer is afgelopen. "Remco kennende zal de editie van 2021 hem de komende maanden motiveren om extra hard te trainen, maar hij mag niet aan de start staan met revanchegevoelens. Wil je in een grote ronde de boel forceren, ben je een vogel voor de kat. Een grote ronde, dat is doseren en toeslaan op het juiste moment."

Er zit wel een niet zo evidente combinatie aan te komen, want dertien dagen voor de Giro-start staat nog Luik-Bastenaken-Luik op het menu. "Een groot doel, maar vorig jaar had hij met San Sebastián drie weken voor de Vuelta een gelijkaardige combinatie en dat pakte goed uit. Ben je in Luik al top, kan je dat doortrekken naar de Giro. Tussenin is er een mogelijkheid om een korte hoogteprikkel in te lassen voor de laatste procentjes."