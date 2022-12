Is Toureinde met tijdrit in Nice uitnodiging voor Remco Evenpoel?: "Hij is welkom"

De Tour eindigt in 2024 met een tijdrit in Nice.

Voor het eerst sinds 1905 zal de Tour in 2024 niet eindigen in Parijs. Doordat de Olympische Spelen er vijf dagen later van start gaan moest de organisatie van de Tour uitwijken naar een andere locatie.

Het is dus Nice geworden en ASO koos niet voor een sprint op de Promenade des Anglais, maar wel voor een tijdrit. Nadat Tourbaas Christian Prudhomme bij de voorstelling van de Tour van volgend jaar nog zei dat tijdritten "de koers verlammen", wordt er zowaar één op de laatste dag gelegd. Enter Remco Evenepoel?

Dat is natuurlijk al lang het plan van de ploeg van Evenpoel, daarom werd er voor 2023 voor de Giro gekozen. In 2024 zullen er vast meer tijdritkilometers in de Tour zitten dan de 22 kilometer van volgend jaar. "Dit is geen oproep, maar hij is welkom”, zei Prudhomme in Nice bij Het Nieuwsblad.