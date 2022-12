'Italiaan verlaat BikeExchange-Jayco en trekt naar nieuw Italiaans Pro Team Corratec'

De Italiaan (24) reed drie jaar bij de Australische ploeg.

Alexander Konychev (24) deed in 2019 stage bij Dimension Data maar koos toch voor BikeExchange-Jayco in 2020. Daar reed hij de voorbij drie jaar voor. Het contract van de Italiaan liep er af en wordt niet verlengd.

Konychev zou naar het Italiaanse Team Corratec, dat dit jaar de stap maakt naar het pro continentale niveau, trekken, dat meldt La Gazetta dello Sport. Mede door blessures kon Konychev nooit een mooie uitslag rijden bij BikeExchange-Jayco.

Enkel een vijfde plaats op het Italiaanse kampioenschap op de weg in 2021 is een uitschieter in zijn uitslagen.