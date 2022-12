Litouwer die in 2019 nog negende werd in Parijs-Roubaix stopt met koersen

De Litouwer kreeg geen nieuw contract en stopt er mee.

Evaldas Šiškevičius (33) stopt er na dit jaar mee met koersen. Hij reed bijna zijn hele carrière voor Delko, dat er vorig jaar mee ophield. De Litouwer zette toen een stap terug naar het continentale team Go Sport - Roubaix Lille Métropole.

Daar kreeg hij nu geen nieuw contract meer en de Litouwer hangt zijn fiets aan de haak. "Het was niet noodzakelijk zo gepland. Ik wist niet wat ik ging doen, maar dacht eraan om nog een jaar door te gaan en aan het einde van volgend seizoen te stoppen", zegt hij bij Directvelo.

"Uiteindelijk hebben de bazen binnen het team besloten dat er een einde aan mijn carrière komt. Ik had geen keuze, maar ik geef niemand ergens de schuld van, ook al kwam de uiteindelijke beslissing vrij laat. Ik zeg tegen mezelf dat ik mijn tijd in het peloton heb gehad."

Šiškevičius reed in 2018 Parijs-Roubaix uit, maar buiten de tijd, na een lange en eenzame tocht voor de bezemwagen. Toen hij in Roubaix aankwam waren de poorten van de velodroom al gesloten. Een jaar later, in 2019 werd de Litouwer negende in dezelfde koers.