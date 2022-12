Voor het eerst dit seizoen de Grote Drie samen in het veld: "Het zal nog tot de kerstperiode duren"

Voor het eerst dit seizoen zullen de Grote Drie aan de start van een cross staan. Tom Pidcock, Wout Van Aert en Mathieu van der Poel starten in Antwerpen.

"Wij zijn, zoals iedereen, in blijde afwachting hoe alles zal verlopen", aldus organisator Chris Mannaerts bij Sporza. "We hebben geen extra inspanningen moeten doen om hen samen aan de start te krijgen. Het was gewoon hun programma afwachten. Natuurlijk weet je dat je in december meer kans zal maken."

"Uiteindelijk zijn wij de gelukkigen en mogen we hen als 1e samen aan de start verwachten. Het zal ook tot de kerstperiode duren vooraleer ze nog eens samen aan de start zullen staan. We verwachten dan ook veel volk", besloot Mannaerts.

🙌 For the first time this #CXWorldCup season, @WoutvanAert, @mathieuvdpoel and @tompidcock are facing each other! 😍 Who's in for some CX fun in Antwerp on Sunday? 💪 🏆 pic.twitter.com/LuAw4lKb8N