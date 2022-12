Balende Betsema vond het eerder een mooie dan een verrassende winnares: "Het was fifty-fifty in de sprint"

Een balende maar heel sportieve Denise Betsema na de cross in Boom. Een hele mooie winnares, vond ze Anniek van Alphen, die het haalde na een sprint met twee.

Geen van beiden staat bekend als een specialiste in het sprinten. Hoe schatte Betsema dan vooraf haar kansen in? "Het was fifty-fifty, denk ik. We waren aan mekaar gewaagd", aldus de Nederlandse in een reactie bij Wielerkrant. "Aniek was supersterk en ik had krachten verspeeld door een lekke band. Helaas, voor mij. Dat is zeker iets wat heeft mee gespeeld. Je vergooit toch krachten als je met een lekke band rondrijdt."

De renster van Pauwels Sauzen-Bingoal kon wel weer aansluiten, de zege was dus nog niet gaan vliegen. "Natuurlijk hoop je om het dan nog te kunnen afmaken. Ik had echt nog wel vertrouwen, maar zo'n sprint is dus vaak fifty-fifty. Dat het dan niet lukt, is balen. Aniek is wel een mooie winnares."

WINNEN BLIJFT HET LEUKSTE

Voor velen zal Van Alphen toch ook een verrassende winnares zijn. Voor Betsema ook of niet? "Ze heeft de afgelopen weken toch laten zien dat ze sterk aan het rijden was en dat ze aan het verbeteren was. Het zal goed voor haar moraal zijn dat ze hier deze overwinning kan pakken. Voor mij is het een motivatie om weer eens op dat hoogste schavotje van het podium te kunnen komen, want winnen blijft toch het leukste."