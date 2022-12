Italiaanse minister kondigt extra maatregelen aan na het ongeval met Davide Rebellin

De Italiaanse minister van Infrastructuur en Transport Matteo Salvini heeft extra maatregelen aangekondigd. Hij wil na het ongeval met Davide Rebellin meer inzetten op verkeersveiligheid.

Matteo Salvini, de Italiaanse minister van Infrastructuur en Transport, schreef een brief aan La Gazzetta dello Sport. "De tragische dood van Davide Rebellin legt opnieuw de problematiek van verkeersveiligheid blood", schreef Salvini. "Het mag niet gebagatelliseerd worden en de laatste cijfers geven een zorgwekkend beeld. Het is duidelijk dat er maatregelen nodig zijn om de verkeersveiligheid te bevorderen."

Zo zullen er hervormingen in het wegennet komen, met het doel om de meest risicovolle verkeersgebruikers te beschermen. Ook zal er in december nog een bewustwordingscampagne op sociale media gelanceerd worden. Daarnaast zal de infrastructuur aangepakt worden. Zo zullen er goed aangelegde en aangegeven fietspaden komen.

Ook zullen de scholen veel aandacht krijgen. Het onderwerp verkeersveiligheid zal er besproken worden. Dat om bewustwording bij de volgende generaties te creëren. Ten slotte zal er ook meer controle op het gebruik van mobiele telefoons, alcoholmisbruik en drugsgebruik in het verkeer zijn.

Davide Rebellin kwam eerder deze week in een verkeersongeval met een vrachtwagen om het leven. Wellicht gaat het om een dodehoekongeval. De chauffeur pleegde vluchtmisdrijf, maar kon ondertussen opgespoord worden. Door een hiaat in de Duitse wetgeving, kan de chauffeur nog niet opgepakt worden. 'Doodslag met een voertuig' staat daar namelijk niet in de wet.