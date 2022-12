Pidcock wil na zege ook strijd aangaan met Van Aert en Van der Poel in Antwerpen: "Wat ik van Wout verwacht? Alles"

Ook Pidcock was betrokken bij de val van Van der Poel. De Brit kon wel naar winst snellen. Met Van Aert erbij zal de cross in Antwerpen van zondag meer een uitdaging bieden voor de wereldkampioen.

De val van Van der Poel was dan ook het eerste waar het na afloop van de cross in Boom over ging. "Als het op tv te zien was, zal iedereen er een beter idee over hebben dan ik. Ik probeerde Mathieu te ontwijken, maar dat lukte niet. Het lag er glad bij en ik viel ook. Ik stel het wel goed, ik hoop dat hij ook oké is. Hij heeft uitgereden, dan zal hij zich wel niet te erg pijn gedaan hebben, denk ik."

Ik hield altijd de controle

Pidcock reed zo al snel alleen. "Ik ben dan blijven pushen. Ik had een goede start gemaakt en wilde mijn eigen ritme behouden. Het was een harde koers, de hellingen waren lastig. Met Eli Iserbyt en Lars van der Haar in de achtervolging ging mijn kloof wat naar beneden, maar ik hield altijd de controle. In de laatste ronden hebben ze wel sterk gereden."

Desondanks kan Pidcock met een zege op zak toeleven naar de volgende wedstrijd, die wel op een heel ander parcours afgewerkt zal worden. Ook Van Aert zal dan van de partij zijn. "In Antwerpen ligt veel zand. Het is niet mijn favoriete cross, maar ik hoop met Wout van Aert en Mathieu van der Poel de strijd aan te gaan. Wat ik van Wout verwacht? Alles. Wat kun je niet van Wout verwachten, hé?"