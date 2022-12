Profrenner Warren Barguil wordt tweede in duatlon met 3000 hoogtemeters in Réunion

De Fransman blijkt ook nog andere kwaliteiten te hebben.

Warren Barguil (31) won in zijn carrière al twee ritten in de Tour en de Vuelta en werd ook bergkoning in de Tour in 2017. Dit jaar won hij de vijfde rit in Tirreno-Adriatico. Maar Barguil had wel eens zin in iets anders.

Daarom nam hij deel aan een triatlon op het Franse eiland Réunion. Er moest normaal gezien 1,5 kilometer gezwommen worden, 45 kilometer gefietst (1800 meter hoogteverschil) en 10 kilometer gelopen (1800 meter hoogteverschil). Maar het zwemonderdeel werd vervangen door nog eens lopen door mogelijke vervuiling van het water.

Barguil had even de leiding in de wedstrijd maar werd nog ingehaald door een andere Fransman, Cyril Bourdon. Barguil werd uiteindelijk tweede in de wedstrijd.