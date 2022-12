Topfavoriete Shirin van Anrooij spreekt over een leerproces na podiumplaats in Boom

Velen schoven Shirin van Anrooij naar voren als topfavoriet in Boom, want het klimwerk was wel op haar lijf geschreven. Het 20-jarige toptalent was ook erg gretig, maar moest vrede nemen met een podiumplek.

Zeker in de beginfase van de cross was Van Anrooij erg ondernemend in de kopgroep. "Ik voelde me wel best sterk. Ik zag dat er wat gaatjes ontstonden. Ik deed er alles aan om mee te zijn. Ik ben mezelf dan wel op een bepaald moment tegengekomen. Vlas had een ronde later hetzelfde voor. Nadat Aniek van Alpen er overheen kwam en Denise Betsema het gat dichtreed, bleef ik op eenzelfde afstand hadden."

Het was ook omdat ik zelf heel graag wilde

Wat was de verklaring van de renster van Baloise Trek Lions? "Het was voor een stukje ook gewoon omdat ik zelf heel graag wilde en voor de overwinning probeerde te gaan. In deze periode kom ik voor het eerst in de situatie om prijzen en podiiumplaatsen bij mekaar te rijden."

Zwaar hoeft daar niet aan getild te worden. Het is ten slotte ook zo Van Anrooij stappen vooruit blijft zetten. "Het is een heel groot leerproces. Uiteindelijk zullen de dingen wel gaan lopen zoals we dat willen."