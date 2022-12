Wereldkampioen Tom Pidcock soleert naar winst in Superprestige in Boom na vroege val van Mathieu van der Poel

De wereldkampioen was na vorige week in Kortrijk ook in Boom de beste.

Daags voor de terugkeer van Wout van Aert in de Wereldbeker in Antwerpen werd er in Boom nog gereden in de Superprestige. De Zwitser Kevin Kuhn nam de beste start in Boom, maar het duurde niet lang voor Mathieu van der Poel en Tom Pidcock helemaal vooraan verschenen.

De twee reden al na een halve ronde weg van de rest en er leek een mooi duel aan te komen. Maar aan het begin van de tweede ronde viel Van der Poel op de kasseien hard op zijn knie. Pidcock kon geen kant meer uit en viel ook. De wereldkampioen was wel weer snel weg, de schade bij Van der Poel was groter en het duurde even voor hij weer weg was.

Niemand kan Pidcock iets in de weg leggen

Pidcock was vooraan gaan vliegen, in de achtergrond volgden Vanthourenhout, Van der Haar en Iserbyt na vier van de negen ronden op een halve minuut. Uiteindelijk kwam niemand meer in de buurt van Pidcock. Hij won na Kortrijk vorige week, zijn tweede cross van het seizoen.

Van der Haar en Iserbyt streden voor plek twee en drie. Van der Haar werd tweede op een tiental seconden van Pidcock nadat Iserbyt net voor de laatste rechte lijn niet in zijn klikpedaal geraakte. Vanthourenhout werd vierde op 43 seconden, Sweeck vijfde op 1’10”. Mathieu van der Poel reed na zijn val even 36e en voorlaatste, maar werd nog 13de op 3 minuten van Pidcock.