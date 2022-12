Wout Van Aert start in Antwerpen aan zijn crossseizoen: 4 ex-wereldkampioenen schatten de verwachtingen in

Wout Van Aert staat zondag aan de start van de wereldbeker in Antwerpen. Het wordt afwachten waar hij na zijn ziekteperiode staat.

Volgens Wout Van Aert kan hij als gevolg van ziekte nog niet top zijn. Roland Liboton vroeg zich bij Het Nieuwsblad af of het aan vertrouwen bij Van Aert ontbreekt, maar Liboton denkt dat dat een goed teken kan zijn. Misschien steekt Van Aert zich wat weg. Liboton verwacht alleszins iets van Van Aert in Antwerpen.

Richard Groenendaal denkt dat het een open strijd zal zijn, maar wel één met vraagtekens. Mathieu van der Poel won meteen zijn 1e cross van het seizoen, maar Groenendaal vraagt zich af of hij dat in Antwerpen opnieuw kan. Ook vraagt hij zich af wat Van Aert kan, want hij heeft deze winter nog niets laten zien. Groenendaal denkt dat Van Aert het zelf nog niet weet.

TRAININGSACHTERSTAND

Voormalig dorpsgenoot Paul Herygers heeft veel respect voor Van Aert. Herygers wil Van Aert dan ook geen druk opleggen. Hij moet in Antwerpen niet winnen, want dat staat niet in zijn contract. Herygers zal zeker niet schrikken als Van Aert van der Poel niet kan volgen. Herygers denkt wel dat Van Aert op het niveau van Eli Iserbyt zal zitten. Al houdt Herygers ook een slag om de arm. Hij is zeker dat Van Aert redelijk voor de dag zal komen.

Erwin Vervecken, ten slotte, verwacht niet meteen een duel op de snee tussen Van Aert en van der Poel, omdat Van Aert aan een mindere conditie aan het crossseizoen begint. Hij wil immers pieken naar het WK begin februari en Vervecken gelooft ook dat Van Aert door ziekte een trainingsachterstand heeft opgelopen.