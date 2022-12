Zus Bjorg Lambrecht gaat aan de slag bij Lotto Soudal en dat was altijd een droom van hen

Al meer dan 3 jaar Britt Lambrecht haar broer Bjorg missen. Bjorg kwam tragisch om het leven in de Ronde van Polen. Sindsdien wordt het gemis alleen maar groter. Vanaf 1 januari zal Britt aan de slag gaan bij Lotto Soudal.

Britt Lambrecht wordt vanaf 1 januari diëtiste bij Lotto Soudal. Het was tijdens haar 1e jaar van haar opleiding voeding en dieetkunde toen Bjorg Lambrecht dat ongeval in de Ronde van Polen had. Aan Het Nieuwsblad vertelde Britt dat ze meteen een slecht gevoel had. Van wat er toen de 1e uren en dagen na het ongeval gebeurde weet ze niets meer.

De 2 hadden samen een goede band en Britt mist haar broer heel hard en dat wordt alleen maar erger. Het ongeval is onrechtvaardig. Iets dat je op geen enkele manier een plaats kan geven. Op een moeilijke dag gaat Britt eens fietsen. Dat helpt haar in haar verwerkingsproces. Ze gaat dan fietsen op één die van Bjorg is geweest. Mentaal voelt ze zich nadien stukken beter.

Samen hadden ze ook de droom samen in de ploeg te zitten. Bjorg vond ook dat ze haar opleiding voor voeding en dieetkunde moest proberen, omdat dat belangrijk in de koers zou worden en ook omdat koers haar passie is. Ze kreeg haar kans om uiteindelijk bij Lotto Soudal aan de slag te gaan. Britt moest daar even over nadenken, maar uiteindelijk koos ze ervoor om het te doen. Het is de job die ze altijd wou doen.