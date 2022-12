'Apotheose Vuelta 2023 op mythische klim'

Het slot van de Vuelta belooft in 2023 loodzwaar te worden. Dat meldt Spaziociclismo.

Pas op 10 januari wordt het parcours van de Vuelta 2023 officieel voorgesteld, maar her en der zijn er al geruchten. Zo zouden de renners op dag 3 al een aankomst bergop in Andorra krijgen. Ook zou een rit met de Tourmalet in het parcours worden opgenomen.

Het was wel al geweten dat de Vuelta in Barcelona op 26 augustus met een ploegentijdrit zal starten. Op 17 september zal die in Madrid toekomen.

Volgens Spaziociclismo zal de Vuelta op de voorlaatste dag op de Alto de El Angliru aankomen. Die mythische klim werd al 8 keer eerder in de geschiedenis van de Vuelta beklommen. De 1e keer was in 1999. De laatste winnaar is Hugh Carthy. Alberto Contador won er 2 keer.