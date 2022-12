Gerben Kuypers pakt eindzege in Coupe de France, Belg Clément Horny wint laatste manche

Kuypers was eens niet de beste in de Coupe de France.

Gerben Kuypers had tot nu toe een perfect rapport in de Coupe de France, hij had alle vijf de vorige manches gewonnen. Hij stond dan ook in de leiding in het klassement en kon in de laatste manche de eindzege binnenhalen.

Zaterdag was Kuypers nog de beste in Troyes voor een ander Belg, Clément Horny. Zondag werd in Troyes nog eens op hetzelfde parcours gereden. Daarin was Horny nu de beste voor de Zwitser Rouiller en Kuypers.

Kuypers stelde zo zijn eindzege in de Coupe de France veilig. Hij wint het regelmatigheidscriterium voor de Zwitser Rouiller en de Fransman Dubau.