Stand Superprestige: ex aequo bij de mannen, opeens grote verschillen bij de vrouwen

Na Boom zijn er enkele verschuivingen in de Superprestige gebeurd. Er is opeens een ex aequo bij de mannen. Bij de vrouwen zijn er na Boom grote verschillen.

Laurens Sweeck had een niet al te beste dag in Boom. Voor de 1e keer dit seizoen eindigde hij buiten de top 4 en kwam hij als 5e over de streep. Ondanks die prestatie behield hij zijn leidersplaats in de Superprestige. Lars van der Haar kwam op gelijke hoogte, maar Sweeck kon al 2 manches winnen, terwijl van der Haar er geen enkele kon winnen. Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout volgen op enkele punten.

Stand Superprestige mannen:

1. Laurens Sweeck: 55 punten

2. Lars van der Haar: 55 punten

3. Eli Iserbyt: 52 punten

4. Michael Vanthourenhout: 49 punten

5. Niels Vandeputte: 33 punten

Bij de vrouwen was er voor de manche in Boom bovenaan in de Superprestige een ex aequo, maar na Boom zijn de verschillen groter geworden. Ceylin del Carmen Alvarado kende een mindere dag en daar profiteerde Denise Betsema optimaal van. Ze is al het hele seizoen de regelmaat zelve in de Superprestige en met haar 2e plaats in Boom liep ze 5 punten uit. Alvarado zag Inge van der Heijden in haar zog komen.