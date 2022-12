Carlos Rodríguez (7de in de Vuelta) heeft nog geen zicht op programma: "Hopelijk kunnen mijn doelen en die van het team hand in hand gaan"

De Spanjaard gaat zijn laatste contractjaar in bij INEOS Grenadiers.

Carlos Rodríguez (21) maakte in 2022 de stap naar de top. Hij werd derde in het eindklassement van de Ronde van Valencia, vijfde in de Trofeo Laigueglia, werd Spaans kampioen op de weg, zevende in het eindklassement van de Vuelta en vijfde in de Ronde van Lombardije.

De Spanjaard is zelf wat verrast met zijn prestaties. "Ik had nooit verwacht dat ik zo'n goed seizoen zou draaien. Ik was eigenlijk het hele jaar goed en in 2023 wil ik weer een stap vooruit zetten. Dat is nodig ook om mee te kunnen doen met de besten", zegt hij bij AS.

Rodríguez gaat zijn laatste contractjaar in bij INEOS Grenadiers en werd al gelinkt aan Movistar. "Ik voel me op mijn gemakt bij INEOS en naarmate het seizoen vordert, zullen we wel zien. Ik hoop dat ze vertrouwen in mij blijven houden voor de grote wedstrijden. Ik heb nog steeds geen vastomlijnd schema, maar hopelijk kunnen mijn doelen en die van het team hand in hand gaan."