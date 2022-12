Fred Wright na vele ereplaatsen dit jaar: "Moet die ervaring gebruiken om overwinningen te behalen"

De Brit behaalde heel wat ereplaatsen in de Tour en de Vuelta dit jaar.

De Brit Fred Wright (23) reed dit jaar zijn beste jaar tot nu toe. In de Tour en de Vuelta samen behaalde hij maar liefst twaalf top tien plaatsen. Desondanks kon hij nog niet winnen. In de Tour en de Vuelta werd hij twee keer tweede achter Mads Pedersen.

"Ik ben nog altijd maar 23. Mijn beste jaren moeten nog komen. De afgelopen jaren waren allebei erg goed. En ik voel dat ik nog steeds leer en verbeter", zegt Wright bij VeloNews.

Wright werd dit jaar ook zevende in de Ronde van Vlaanderen. "Zevende in Vlaanderen was een bevestiging die ik voor mijzelf nodig had. Een bevestiging van mijn krachten die ik nog nooit voorheen had gezien", zegt hij nog.

Zijn doelen voor 2023 zijn ook al duidelijk. "Ik wil vooral knallen in Vlaanderen en Roubaix. Dan houd ik een rustperiode om vervolgens naar de Tour te gaan met het wereldkampioenschap daarna."