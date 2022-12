'Trek-Segafredo wil profiteren van mislukken project B&B Hotels om Italiaanse sprinter binnen te halen'

De Italiaan maakte dit seizoen indruk.

Het project van B&B Hotels-KTM zou nu helemaal dood zijn en ploegbaas Jérôme Pineau zou zijn renners laten weten hebben dat ze mogen vertrekken. Een van hun beste renners wordt nu al gelinkt aan andere ploegen.

De Italiaan Luca Mozzato (24) heeft nog een contract tot eind 2025 bij B&B Hotels-KTM, maar het Amerikaanse Trek-Segafredo zou interesse hebben om de Italiaan binnen te halen, dat meldt Le Télégramme. De Amerikaanse formatie heeft 29 renners voor volgend jaar en heeft zo nog één plekje vrij voor volgend jaar.

De Italiaanse sprinter maakte vooral in zijn eerste Tour dit jaar indruk met vijf top tien plaatsen. In Tro-Bro Léon werd hij tweede na Hofstetter, in Parijs-Tours werd hij vijfde en in Bredene-Koksijde achtste.