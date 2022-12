Laurens Sweeck leidt in 2 klassementen en er zijn ook nog de kampioenschappen: "Een kwestie van een goed evenwicht zoeken"

Laurens Sweeck is de leider in 2 klassementen. Dat betekent dat hij regelmatig vol aan de bak moet.

In de Superprestige staat Laurens Sweeck aan de leiding. En ook in de wereldbeker leidt hij. Dat zijn dus 2 klassementen die hij moet verdedigen. In de X²O-trofee nam hij nog niet deel en hij hoeft daar dus niet naar te kijken. Maar met de kerstperiode in aantocht en soms Superprestige en wereldbeker in hetzelfde weekend beloven het drukke tijden voor Sweeck te worden.

"Dat is een keerzijde van de medaille", besefte Sweeck bij In de Leiderstrui. "We zijn al halverwege het seizoen en moeten gewoon doortrekken. Ook heb ik niet het gevoel dat ik momenteel op mijn tandvlees zit. Het is zaak om niet ziek te worden."

Naast de klassementen zijn er ook nog de kampioenschappen. Er is op 14 januari het BK in Lokeren en op 5 februari volgt al het WK in Hoogerheide. "De kampioenschappen zijn sowieso een doel. De wereldbeker ga ik sowieso niet laten schieten en de Superprestige eigenlijk ook niet. Het is een kwestie van een goed evenwicht te zoeken", besloot Sweeck.