Populaire Ronde van Colombia gaat ook in 2023 niet door

De Ronde van Colombia gaat ook in 2023 niet door. De UCI heeft die wedstrijd officieel van de kalender gehaald.

In 2018 zag de Ronde van Colombia het levenslicht. Daarna groeide de wedstrijd snel uit tot een populaire rittenkoers bij Zuid-Amerikaanse en Europese renners. WorldTour-toppers zoals Julian Alaphilippe, Rigoberto Uran, Nairo Quintana en Fernando Gaviria stonden aan de start.

Maar in 2020 vond voorlopig de laatste editie plaats. De organisatie deed voor 2023 een nieuwe poging om de wedstrijd opnieuw te organiseren, maar door financiële problemen gaat ook in 2023 de editie niet door. Zo meldt Mundo Ciclistico. De wedstrijd staaat ook niet meer op de officiële UCI-kalender.

Zo blijft Sergio Higuita de laatste winnaar van de Ronde van Colombia. In 2019 won Miguel Angel Lopez. Egan Bernal was in 2018 de 1e winnaar van de rittenkoers.