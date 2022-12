Autopsie van lichaam Davide Rebellin zal nog een kleine week later plaatsvinden

Eerder werd al bericht dat de autopsie van het lichaam van Davide Rebellin zou plaatsvinden op 13 december en dat daarom de begrafenis voorlopig niet georganiseerd kan worden. Alles zal nog een beetje meer vertraging oplopen.

La Gazzetta dello Sport meldt nu immers dat de autopsie pas zal doorgaan op 19 december. Zes dagen later dan het moment waarop die aanvankelijk gepland was. Inmiddels zijn ook alle betrokkenen op de hoogte gebracht van die wijziging.

De Italiaanse autoriteiten gaan voorzichtig om met de geldigheid van de autopsie, omdat dat dan ook weer een rol kan spelen in de zaak tegen Wolfgang Rieke. Dat is de 62-jarige man die met zijn voertuig Rebellin aanreed en vervolgens vluchtmisdrijf pleegde.

BEGRAFENIS IN LONIGO

Zo zal het ook nog wat langer duren eer een datum kan worden vastgelegd voor de begrafenis van de oud-wielrenner. Het is wel al bekend waar het leven van Rebellin herdacht zal worden: dat zal gebeuren in de kathedraal van Lonigo, een gemeente in de provincie Vicenza.