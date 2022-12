'B&B Hotels verdwijnt volledig: Belgen Debusschere, Warlop en Lietaer moeten dus zeker op zoek naar nieuwe ploeg'

Het project ter opvolging van B&B Hotels is een fiasco geworden. Debusschere, Warlop en Lietaer moeten wel degelijk op zoek naar een nieuwe ploeg.

Het geraakte al bekend dat het bouwen van een grote ploeg rond Mark Cavendish uitdraaide op niets. Jérôme Pineau, de man achter dit project, zou zich bijgevolg gaan richten op het maken van een doorstart op het continentale niveau.

GEEN DOORSTART

Ook daar komt volgens La Télégramme uiteindelijk niets van in huis. Het project-Pineau stort dus volledig in mekaar en dat heeft nefeste gevolgen voor de renners die hun lots reeds verbonden aan dat van B&B Hotels. Sinkeldam kon alvast terecht bij Alpecin-Deceuninck, maar het is zeer de vraag hoeveel andere renners nog elders onderdak vinden.

Ook voor de Belgen Jens Debusschere, Jordi Warlop en Eliot Lietaer moeten nu zeker nog op zoek naar een andere ploeg. Voorts is het ook afwachten wat er nu voor Mark Cavendish nog juist uit de bus zal komen.