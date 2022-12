Jumbo-Visma veilt de fietsen van Wout Van Aert en co voor het goede doel

Jumbo-Visma veilt zijn fietsen aan het goede doel. Geïnteresseerden kunnen via Catawiki bieden.

Het gaat om de wedstrijdfietsen en niet om de fietsen waarmee de trainingen worden afgewerkt. Dat vertelde Tiesj Benoot aan Het Nieuwsblad. Het gaat dus om fietsen die weinig kilometers op de teller hebben staan.

Het zijn fietsen van het merk Cervélo en het gaat in totaal om 18 fietsen. De groene Cervélo S5 waarmee Wout Van Aert de groene trui in de Tour won, zal geveild worden. Net als het Tourexemplaar van Jonas Vingegaard. Of het exemplaar waarmee Marianne Vos de groene trui in de Tour de France won. Net als de fiets waarmee Tom Dumoulin zijn laatste grote ronde reed.

De actie loopt van 8 tot en met 18 december en de veiling loopt via Catawiki. De uiteindelijke kopers zullen er een persoonlijke brief van de renner in kwestie erbij krijgen. De opbrengst gaat naar de ontwikkeling van jonge talenten.