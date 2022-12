Wereldkampioen veldrijden Tom Pidcock bevestigt nu ook zelf zijn veldritprogramma tot eind januari

Er is nu een meer volledig zicht op het veldritprogramma van Tom Pidcock. De wereldkampioen veldrijden heeft zijn programma tot eind januari zelf bekendgemaakt.

Eerder had Het Nieuwsblad al bericht over de negen volgende crossen die Tom Pidcock zou rijden. Het lijstje van de krant klopt volledig met het schema dat de Brit nu ook zelf verspreid heeft via een post op zijn Twitteraccount. Pidcock zal er zondag bij zijn in Dublin. Daarna volgen voor oudjaar ook nog deelnames in Mol, Asper-Gavere, Heusden-Zolder, Diegem en Loenhout.

In januari komt Pidcock aan de start van de crossen in Baal, Herentals en het Spaanse Benidorm. Wellicht merkt u ook op dat één bepaalde cross nog niet vermeld is en dat is het WK in Hoogerheide. Het is nog afwachten of Pidcock daar zijn titel zal verdedigen.

The cyclo-cross season is heating up! 🔥



Check out @tompidcock's winter tour dates, with his CX campaign continuing this Sunday at #CXWorldCup Dublin. pic.twitter.com/7GeSqPSOGd — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) December 7, 2022

Voorafgaand aan hun rentrée in het veld hadden Mathieu van der Poel en Wout van Aert al hun quasi volledige programma bekendgemaakt. Pidcock en zijn entourage kozen voor een andere aanpak en bekeken met mondjesmaat aan welke crossen meegedaan zou worden. Met deze aankondiging is er nu toch een meer volledig overzicht van in welke veldritten we de man in de regenboogtrui aan het werk kunnen zien.