Noors toptalent en beste jongere in de Dauphiné dacht aan stoppen: "Als ik altijd zoveel pijn zou hebben, zou ik niet kunnen blijven koersen"

De Noor (23) reed sinds half augustus geen koers meer.

Tobias Halland Johannessen (23) won in 2021 de Ronde van de Toekomst bij de beloften. Dit jaar reed hij zijn eerste jaar bij de profs. Op zijn vijfde dag als prof won hij meteen een rit in de Ster van Bessèges. Daarna eindigde hij nog als zevende in de Ronde van Catalonië en als tiende in de Dauphiné.

Maar half augustus, in de vierde rit van de Ronde van Noorwegen, stapte Johannessen af. Hij had te veel pijn aan zijn knie. Hij had daar al enkele jaren last van, maar het was nog nooit zo erg geweest. "Ik heb meermaals overwogen om mijn carrière te beëindigen", aldus Johannessen bij het Noorse TV2.

Maar Johannessen onderging ondertussen een operatie en kijkt uit naar volgend jaar om meer te winnen dan dit jaar. "Als wielrenner wil je koersen winnen en dat heb ik nog niet vaak gedaan. Er strijden 170 renners voor de overwinning. Je verliest dus het meeste van wat je rijdt."