Vrezen voor het ergste en duimen voor het beste bij Belg Warlop: "We hopen dat we onze carrière verder kunnen zetten"

Ook de Belg Jordi Warlop is slachtoffer van het fiasco van B&B, dat zijn carrière mogelijk in het gedrang brengt.

Omdat de wielerploeg B&B Hotels ophoudt te bestaan, moet Warlop plots andere oorden gaan opzoeken. "Dit is een ramp", stelt de ex-renner van Sport Vlaanderen-Baloise bij Sporza. "Het gaat hier om onze carrière, koersen is ons inkomen."

MOEILIJKE KLUS

Voor Warlop geldt hetzelfde als voor de andere renners in de ploeg: in allerheil nog de manager(s) aan het werk zetten, in de hoop om in laatste instantie nog een andere ploeg te vinden. "Maar we beseffen dat het een heel moeilijke klus wordt. We zijn 3 weken voor het nieuwe jaar en de ploegen zijn al op winterstage vertrokken."

Warlop schippert dus ergens tussen hoop en vrees, net als zijn gewezen ploegmaats. "We hopen dat we onze carrière kunnen verderzetten."