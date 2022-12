Met de komst van Stephen Williams is de selectie van Israël-Premier Tech voor 2023 compleet

De voorbije 4 seizoenen reed Stephen Williams voor Bahrain-Victorious. Dit jaar liet hij zich onder meer opmerken met een ritzege in de Ronde van Zwitserland.

Na het seizoen ging Williams op zoek naar een nieuwe ploeg. Eerst was hij op weg naar B&B Hotels-KTM, maar dat project ging door financiële problemen niet door. Daardoor moest hij opnieuw op zoek naar een nieuwe ploeg. Die vond hij bij Israël-Premier Tech. Hij tekende voor een jaar.

"We waren onder de indruk van zijn ritzege in Zwitserland. Williams is een goede klimmer en zal bij ons voor ritzeges kunnen gaan", aldus Kjell Carlström, algemeen directeur van Israel-Premier Tech.

🚨 Stevie Signs! 🚨



We are thrilled to welcome Stevie Williams to IPT as our 28th rider for the 2023 season 👊



“I’m really grateful for this opportunity and look forward to getting stuck into racing next year.”



Read more 👉 https://t.co/AZBzichLOZ #YallaIPT pic.twitter.com/SBozCgZJW2