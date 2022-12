Pierre Rolland houdt zijn toekomst nog in beraad en neemt het op voor Jérôme Pineau: "Ik denk dat hij is opgelicht"

Pierre Rolland moet na 4 jaar B&B Hotels-KTM op zoek naar een ploeg. Hij is niet van plan om op continentaal niveau verder te rijden.

B&B Hotels-KTM verdween na enkele jaren van het profniveau. Zo moeten heel wat renners op zoek naar een nieuwe ploeg. Ook Pierre Rolland. De Fransman reed 4 jaar voor het team van Jérôme Pineau.

Als er een doorstart op continentaal niveau zou komen, zal Rolland daar niet meer bij zijn. "Dat is niet wat ik wil. Ik vind dat je in zo'n ploeg met 10 jonge renners moet rijden. Dat is het doel van die categorie. Mijn carrière wil ik er niet afsluiten", vertelde hij aan Ouest France.

Wat Rolland dan wel gaat doen liet hij nog in het midden: "Ik heb plannen en kan doorgaan. Ook is er de optie om te stoppen. Ik heb plannen voor mijn verdere carrière, maar eerlijk gezegd is het nog te vroeg om te beslissen wat ik ga doen. Ik wacht nog steeds."

PROBLEEM

Daarnaast zal Rolland het project van B&B Hotels-KTM blijven steunen, als ze op continentaal niveau verder zouden gaan. Pineau wordt ondertussen beschuldigd dat hij veel renners en stafleden in zijn val heeft meegesleurd. "Iedereen is gevallen, maar hij als 1e. Ik denk dat het genuanceerder is, maar laten we hem dat zelf uitleggen, als hij dat zelf wil."

"Zelf besef ik dat hij het zelf ook niet gewild heeft. Op een bepaald moment was er een probleem, maar ik verwacht dat hij dat liever zelf zal willen uitleggen. Maar ik denk dat ze zelf opgelicht zijn. Het is mogelijk dat hun droom verkocht is, maar niemand had dit gewild", sloot Rolland af.