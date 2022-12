Voormalig Nederlands wielrenner veroordeeld tot taakstraf wegens bedreiging en mishandeling

Een Nederlandse oud-profrenner is tot een taakstraf veroordeeld. Hij maakte zich schuldig aan bedreiging en mishandeling.

Het incident vond vorig jaar met Kerstmis plaats. Pieter Weening pleegde fysiek geweld en had een mes getrokken, waarmee hij zijn ex-vrouw en die haar broer mee bedreigde. Weening raakte zelf ook gewond aan de kaak, die gebroken bleek te zijn. Volgens het AD zou Weening daarna een drankfles genomen hebben om zichzelf te verdedigen. “Hij werd in zijn eigen huis aangevallen en had niet de mogelijkheid om zich te onttrekken aan de situatie”, vertelde de politierechter.

Weening zou vervolgens met de 112 gebeld hebben. Daarna zou hij de confrontatie met zijn schoonbroer opnieuw aangegaan zijn. Toen de agenten uiteindelijk aankwamen, vroeg Weening om hun wapen. Hij zei daarbij meerdere keren dat hij dan iedereen gewoon zou doodschieten. Na een bezoek aan het ziekenhuis dezelfde nacht trof Weening zijn schoonfamilie nog bij zijn woning. Hij bedreigde toen zijn schoonbroer met een mes.

De rechter besloot uiteindelijk om Weening een taakstraf van 80 uur te geven. Daarvan is de helft voorwaardelijk. Daarnaast werd hij op een aantal punten vrijgesproken, omdat hij niet de eerste klap aan zijn toenmalige schoonbroer toediende en zelf ook een lichamelijk letsel opliep.

De schoonbroer werd tot een taakstraf van 60 uur veroordeeld. “Door zijn handelen is de situatie geëscaleerd”, verklaarde de rechter.