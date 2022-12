Voormalige concurrent van Remco Evenepoel wordt prof bij Corratec

Team Corratec heeft er een extra renner bij. Een voormalige concurrent van Remco Evenepoel bij de junioren tekende er een profcontract.

Karel Vacek was in 2018 een van de toppers bij de junioren en probeerde het Remco Evenepoel lastig te maken. Zo won Vacek een rit in de Vredeskoers en een rit in de Giro della Lunigiana en werd hij Tsjechisch kampioen tijdrijden. Op het EK werd hij 3e.

In 2019 ging Vacek naar Hagens Berman Axeon, de ploeg van Axel Merckx. Met die ploeg reed hij zijn 1e profkoersen. Zo reed hij de GP Jef Scherens en de GP de Wallonie.

2 jaar later werd Vacek bij Team Qhubeka prof, maar nadien moest hij op zoek naar een nieuwe ploeg. Qhubeka was in 2022 geen WorldTour meer. Daardoor zette Vacek een stapje terug, maar in 2023 wordt hij weer prof. Hij tekende voor een jaar bij Team Corratec.