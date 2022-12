Wout van Aert krijgt de vod die in zijn wiel stak mee naar huis: "Altijd mooi zoiets later te vertellen, als het goed afloopt"

Niet zomaar een zege erbij voor Wout van Aert, maar een legendarische zege. De vod die in zijn wiel belandde heeft daar alles mee te maken.

Dat was een vod van het kamp-Vanthourenhout, dat zich voor alle duidelijkheid meteen excuseerde voor het ongelukkige voorval uit de materiaalpost. "Blijkbaar proberen ze mij op alle mogelijke manieren af te stoppen. Dat is niet gelukt", kon er een grijns vanaf bij Van Aert. "Ik reed er nog vijf meter mee verder, denk ik. Ik had snel in de gaten dat er iets haperde."

Gelukkig werd de Belgische kampioen hierdoor niet uit koers geslagen. "Een knappe regel dat ik dan langs de materiaalpost het recht nog heb om terug te draaien. Het was net een moment waarop het beter begon te lopen, want in het begin was ik technisch vrij slecht. Ik ben dan wel wakker geschud en heb toch nog de koers kunnen winnen."

GEEN WALK-OVER VERWACHT

Na de cross kreeg Van Aert de vod in kwestie overhandigd. Iets voor het museumpje met trofeeën in zijn kelder? "Mijn kelder is een museumpje, maar ook een rommelkot." Een walk-over werd het in Dublin wel niet. "Ik verwachtte zelf geen walk-over. Voor de start was het moeilijk om in te schatten hoe het parcours zou veranderen."

Het was dus even warmdraaien. "Het eerste halfuur had ik nodig om het goeie gevoel te pakken te krijgen. Er kwam dan nog een paar keer oponthoud bij. Het is altijd mooi om zoiets later te vertellen, als het goed afloopt. Anders blijft het gevoel hangen dat je naar Ierland bent afgereisd door afgeremd te zijn door zoiets stom. Dat is gelukkig niet het geval."