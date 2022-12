Sven Nys ziet het de verkeerde kant opgaan met de Wereldbeker: "Ik hou mijn hart vast"

Sven Nys is bezorgd nadat Nederland zijn selectie bekend maakte voor de Wereldbeker in Val di Sole komende zaterdag.

Over de Wereldbekermanche in Dublin was Nys positief. "Dublin als wereldbeker was top. Mooie locatie en super fijne sfeer", zegt hij op zijn sociale media. Maar Nys ziet ook problemen.

"Als we nu ook nog zorgen dat er maar acht wereldbekers zijn, dan zullen de federaties en renners ook zeker allemaal komen. Nu blijven andere landen thuis. Elke week een WB is dodelijk voor onze sport." Daarmee doelt hij op het feit dat er naast Belgen, Nederlanders en Ieren weinig renners uit andere landen waren.

De bekendmaking van de Nederlandse selectie voor de Wereldbeker in Val di Sole zette Nys zijn stelling alleen maar kracht bij. Nederland trekt namelijk maar met acht renners naar Italië.

"Staat hier eigenlijk iemand bij stil dat dit helemaal fout loopt? Ik hou mijn hart vast voor het aantal deelnemers volgende week", is hij stellig.

