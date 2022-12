Van Aert en zijn ploegmaats uit de Tour in Nederland bij genomineerden voor Sportploeg van het Jaar

In het wielrennen zijn er vooral individuele prijzen, maar Van Aert & co zouden wel eens Sportploeg van het Jaar kunnen worden in Nederland.

Jumbo-Visma meldde alvast dat zijn Tour-ploeg genomineerd is om de Nederlandse Sportploeg van het Jaar te worden. Door het winnen van de Tour door Jonas Vingegaard vervulde Jumbo-Visma zijn grote missie, waar het jaren geleden aan begonnen was met een bescheiden budget.

Bij die selectie die dat in de Tour de France van 2022 klaarspeelde, zaten met Wout van Aert, Tiesj Benoot en Nathan Van Hooydonck drie Belgen. Benoot en Van Hooydonck deden cruciaal werk voor de kopmannen, terwijl Van Aert schitterde door het winnen van de groene trui.

Nominated for Dutch Sports Team of 2022: our Tour de France squad!🙌🇳🇱 pic.twitter.com/6U0zLu17s2 — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) December 11, 2022

In totaal behaalde Jumbo-Visma zes ritzeges tijdens deze Tour. Het is het Nederlands Olympisch Comité dat zich met negen juryleden buigt over de nominaties voor de verkiezing van Sportploeg van het Jaar en Jumbo-Visma is dus één van de kanshebbers. De winnende ploeg geraakt bekend op 21 december, tijdens het Sportgala van de NOS.