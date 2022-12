Alweer een dopinggeval bij Astana en toch krijgt de ploeg weer een WorldTour-licentie voor drie jaar

Astana heeft voor de twee keer dit seizoen een renner op straat gezet door dopinggebruik.

In juli al werd de Italiaan Michele Gazzoli (23) ontslagen bij Astana nadat hij door de UCI was geschorst voor een "onvrijwillig inbreuk" op de dopingregels. En maandag kondigde Astana zelf aan dat het Miguel Angel Lopez op straat had gezet voor zijn banden met de omstreden dokter Marcos Maynar.

Slechts enkele uren daarvoor had Astana een nieuwe licentie als WorldTour-team voor de komende drie jaar. En dat terwijl er al jaren geruchten gaan over financiële problemen en wanbetalingen aan de renners. Ook rond baas Aleksandr Vinokoerov stormt het al jaren.

Het frappante is dat Team DSM van de UCI wel maar een licentie voor één jaar omdat de financiële situatie niet verzekerd zou zijn.

Sportief ook een ramp

Ook sportief loopt het niet bij Astana. Mede dankzij Miguel Angel Lopez, die nog vierde werd in de Vuelta, overleefde Astana de degradatiestrijd. Want het team was het slechtste team in de WorldTour in 2022. Slechts vijf overwinningen in 2022, met waarvan onder meer nationale titels in Kazachstan op de weg en in het tijdrijden.

De grote namen zijn ook een voor een vertrokken. Fuglsang, Vlasov, de broers Izagirre en eind dit jaar Nibali. De grote transfers, die er in het verleden wel waren, zijn er voor volgend jaar ook niet. Niemand lijkt zijn blazoen nog te willen besmetten door het shirt van de ploeg aantrekken. Of het geld is echt op.

Als het zo doorgaat dan degradeert de ploeg in 2026 gewoon uit de WorldTour. Maar de volgende drie jaar blijft Astana waarschijnlijk gewoon voortploeteren. Zelfs met alle insinuaties en verdachtmakingen rond doping en financiële problemen. Het blijft toch de zwakke plek van het wielrennen.