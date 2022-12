Astana zet Miguel Angel Lopez aan de deur na nieuw bewijs in dopingzaak

De Colombiaan (28) werd eerder al genoemd in een dopingzaak.

In juli werd Miguel Angel Lopez door de Spaanse politie op de luchthaven van Madrid opgepakt voor zijn vermeende betrokkenheid bij een doping- en drugszaak rond dokter Marco Maynar.

Astana schorste de Colombiaan, maar die werd al na een week opgegeven en Lopez stond aan de start in de Ronde van Burgos en de Vuelta. Nu zou de ploeg toch nieuw bewijs gevonden hebben om het contract van Lopez te ontbinden. Wat dat bewijs is, is niet duidelijk.

"Astana heeft nieuwe elementen ontdekt die wijzen op een band tussen Miguel Angel Lopez en dokter Marcos Maynar. De ploeg had dan ook geen andere oplossing dan het contract te beëindigen", klinkt het in een statement.