Mathieu van der Poel vrijgesproken van straffen voor hotelincident in Australië voor WK wielrennen

In hoger beroep is Mathieu van der Poel vrijgesproken.

In de nacht voor het WK wielrennen werd Mathieu van der Poel gestoord door twee tieners die 's avonds op zijn deur klopten. Na een hele tijd was Van der Poel het beu en hij achtervolgde de meisjes volgens enkele filmpjes tot in hun kamer.

Van der Poel werd veroordeeld tot een boete van 1000 dollar en 500 dollar voor het aanvallen van de twee meisjes alsook mocht hij Australië drie jaar lang niet binnen. In de rechter in hoger beroep veegt die straffen nu van tafel.

Volgens de rechter had Van der Poel al een zeer aanzienlijke straf ondergaan doordat hij al na 45 minuten moest opgeven en de daaropvolgende publiciteit over het incident.

Van der Poel zou wel nog veroordeeld zijn tot een voorwaardelijke invrijheidstelling van twaalf maanden, dat meldt ABC News. Hij mag daarbij geen overtredingen meer begaan en moet altijd voor de rechtbank verschijnen als hij wordt opgeroepen.