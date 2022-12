Bekroond voor zijn geweldig jaar: Biniam Girmay ontvangt een prijs

Biniam Girmay heeft een prijs ontvangen. Daarmee is hij na zijn geweldig seizoen 2022 bekroond.

2022 was de grote doorbraak voor Biniam Girmay. In januari won hij nog Trofeo Alcudia op Mallorca. Nadien brak hij volledig door. Hij won Gent-Wevelgem. Daarmee was hij de 1e Afrikaan ooit die een wielerklassieker won.

Daarna hield het niet op voor Girmay. Hij won een Girorit en eindigde in nog 5 andere etappes in de top 5. Maar daar bleef het bij. Na zijn etappezege kreeg hij de kurk van de fles prosecco in zijn oog en hij moest de Giro verlaten. Nadien werd hij nog Eritrees kampioen tijdrijden.

Een geweldig seizoen dus voor Girmay. Dat werd ook beloond. Girmay werd verkozen tot Afrikaans Wielrenner van het Jaar 2022. Hij eindigde voor ploegmaat Louis Meintjes en Natnael Tesfatsion.