Opvolger voor De Lie moet elders zijn: GP Monseré krijgt een nieuwe start-en aankomstplaats

Een nieuw tijdperk kondigt zich aan voor de wielerwedstrijd GP Monseré, dit jaar door Arnaud De Lie gewonnen. De start en finish komt op een andere plaats te liggen.

De GP Monseré is de eendagskoers ter ere van wijlen Jean-Pierre Monseré. De voorbije jaren lag de start van deze 1.1-koers in Hooglede en de aankomst in Roeselare. Dat gaat enigszins veranderen, zo meldt de organisatie.

START VERHUIST NAAR ICHTEGEM

De volgende drie jaar zal Ichtegem het decor voor de start worden. Wie de start wil meemaken, kan hiervoor terecht in het centrum van de West-Vlaamse gemeente. De aankomst blijft in Roeselare, maar zal nu op de Kaaistraat komen te liggen. Vroeger lag die op de Beversesteenweg.

De GP Monseré gaat volgend jaar door op zondag 5 maart. Dit jaar stonden naast winnaar Arnaud De Lie ook nog Dries De Bondt en Hugo Hofstetter op het podium.