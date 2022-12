Alexandre Vinokourov wil Mark Cavendish graag binnenhalen: "In onze geschiedenis nog nooit een echt grote sprinter gehad"

Mark Cavendish heeft nog altijd geen ploeg voor volgend jaar.

Mark Cavendish (37) zoekt na het uit elkaar vallen van B&B Hotels-KTM nog altijd een ploeg voor volgend jaar. Het Amerikaanse Human Powered Health van ploegleider Hendrik Redant toonde al interesse en hoopt zo op wildcard voor de Tour de France.

Nu heeft ook Alexandre Vinokourov van Astana zich kandidaat om de sprinter binnen te halen. "Ik heb hem gebeld en gezegd dat als hij vrij was, we konden praten. Hij is 37, maar wat er echt toe doet is of hij gemotiveerd is. Ik won goud op de Olympische Spelen toen ik bijna 40 was", zegt Vinokourov bij Cyclingnews.

Vinokourov nam na het nieuws van het uit elkaar vallen van B&B Hotels-KTM contact op met het management van Cavendish. "We moeten tot een volledig akkoord komen, voorlopig is er nog niets beslist. Ik wil hem er graag bij. In onze zestienjarige geschiedenis hebben we nog nooit een echt grote sprinter gehad."