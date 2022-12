Fransman die Superstrijdlust won in Tour van 2021 gelinkt aan AG2R-Citroën

De Fransman zit nog zonder ploeg.

Franck Bonnamour (27) moet als zijn collega's bij B&B Hotels-KTM op zoek naar een nieuwe ploeg. Zijn ex-ploegmaats Luca Mozzato (Arkéa-Samsic) en Victor Koretzky (BORA-hansgrohe) vonden een nieuwe ploeg, Pierre Roland hing zijn fiets dan weer aan de haak.

Dat Bonnamour nog een ploeg zal vinden voor volgend jaar is bijna een zekerheid. De Fransman eindigde vorig jaar nog vier keer in de top tien van een rit in de Tour en won ook de Superstrijdlust. Dit jaar boekte Bonnamour zijn eerste profzege in La Polynormande.

Bonnamour zou interesse genieten van een andere Franse ploeg, AG2R-Citroën, dat meldt Ouest France. De manager van de ploeg, Vincent Lavenu, zou Ouest France ook toevertrouwd hebben dat ze nog plaats hebben voor Bonnamour.