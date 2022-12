Jordi Meeus kende veel pech in 2022: "Door omstandigheden niet helemaal kunnen bevestigen"

Jordi Meeus (24) heeft zijn tweede jaar bij BORA-hansgrohe achter de rug.

Jordi Meeus kon na zijn eerste jaar bij BORA-hansgrohe in het begin van 2022 niet echt bevestigen, maar daar heeft hij meerdere redenen voor. "Door covid-19 en ziekte in Tirreno-Adriatico was ik tijdens de voorjaarswedstrijden niet op mijn niveau", zei Meeus op een online persconferentie vanuit Mallorca. Meeus werd wel nog veertiende in Parijs-Roubaix. "Maar over het algemeen was ik niet tevreden over het eerste deel van het seizoen."

In de Dauphiné en op het BK werd Meeus nipt geklopt door Wout van Aert en Tim Merlier. Maar in de Ronde van Polen viel Meeus opnieuw waardoor hij de Vuelta niet kon rijden. In september won Meeus ook de Primus Classic, voor Démare. In zijn tweede jaar als prof voelt Meeus al een verschil met zijn eerste jaar.

"Ik voelde dat ik in de WorldTour-wedstrijden meer overschot had, wat ik in het eerste jaar niet had. Ik heb door omstandigheden dus niet helemaal kunnen bevestigen. Zonder die pech in het voorjaar had ik daar ook meer kunnen laten zien."

Doelen blijven dezelfde

Meeus begint zijn seizoen in Australië, om daarna de Ronde van de Algarve, het Belgisch openingsweekend, Tirreno-Adriatico en de rest van de klassiekers te rijden. "De doelen blijven hetzelfde als vorig jaar: mijn eerste WorldTour-overwinning pakken en hopelijk vroeg op het seizoen tijdens de klassieke periode al eens winnen."