Kenneth Vanbilsen (32) hangt zijn fiets aan de haak: "Door veel blessureleed en operaties"

Kenneth Vanbilsen heeft een punt achter zijn carrière gezet. Dat heeft hij zelf via sociale media bekendgemaakt.

Kenneth Vanbilsen stopt tevreden met koersen en houdt enkele mooie herinneringen eraan over: "Ik ben heel blij om 10 jaar profrenner te zijn geweest en alle koersen te rijden die ik wou rijden. Vooral de Tour de France in 2015 was heel speciaal. Toen won ik de Strijdlust in etappe 10 en dat gevoel is onbeschrijflijk. Ook mijn overwinning in Dwars door het Hageland, op 5 km van mijn huis, is natuurlijk een zege waar ik enorm trots op ben."



10 jaar geleden begon het allemaal voor Vanbilsen: "Ik ben begonnen bij Topsport Vlaanderen-Baloise na mijn overwinning in de beloftenversie van de Ronde van Vlaanderen in 2012. In mijn tweede profjaar won ik de GP La Marseillaise en reed ik een sterk voorjaar."

Vanbilsen groeide verder door en belandde uiteindelijk bij Cofidis: "Daar kreeg ik kansen als sprinter, kon ik mijn talenten als klassiek renner ontplooien en mocht ik een belangrijke rol spelen voor renners als Nacer Bouhanni, Christophe Laporte en Elia Viviani."



Na 10 jaar zit het er uiteindelijk op: "Ik blik terug op een mooie carrière, maar na veel blessureleed en operaties, neem ik de beslissing om te stoppen met koersen. Ik wil heel veel mensen bedanken. In de eerste plaats Kelly en mijn familie die me altijd gesteund heeft, maar ook mijn management, al mijn ploegmaten en de vele supporters die me doorheen de jaren hebben aangemoedigd langs de zijlijn. Bedankt."