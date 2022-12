Team DSM kijkt met vertrouwen naar de toekomst: "Als jonge renners zich ontwikkelen, gaan ze elk jaar meer punten scoren"

Het Nederlandse team kon de degradatie uit de WorldTour maar nipt vermijden, maar denkt niet in de toekomst in de problemen komt.

Team DSM (daarvoor Team Sunweb) zag in het verleden al heel wat talenten vertrekken naar andere ploegen. "Als het uitgangspunt om een ​​renner te houden alleen op salaris ligt, dan is de kans groot dat we hem kwijtraken aan een ploeg uit de top vier of vijf van de WorldTour", zegt trainer Roy Curvers bij Cylingnews.

"Het verschil tussen het budget van de rijkste ploegen en de andere ploegen is groot. We kunnen niet van vandaag op morgen veranderen hoeveel geld we iedereen kunnen bieden", zegt de Nederlander.

En dus moet DSM het op een andere manier doen, met heel wat jonge, talentvolle renners. "Waar we naar moeten streven, is een omgeving creëren waarin een renner weet dat hij zich in een omgeving bevindt waar hij het beste uit zichzelf kan halen. We proberen renners kansen te bieden die de grote teams niet kunnen geven."

Elk jaar meer punten scoren

DSM kon de degradatie uit de WorldTour maar nipt vermijden. Het had maar zo'n 1000 punten meer dan Lotto-Soudal en kon rekenen op de punten van in het verleden, want in 2022 was ging het niet veel schitteren.

"We moeten stappen zetten met een jonge groep. Je kunt niet overhaasten om ze op het hoogste podium te krijgen of in koersen die de hoogste punten opleveren. Maar ik denk dat als deze jongens zich nog drie jaar ontwikkelen, ze elk jaar meer punten zullen scoren. En op die manier zullen we niet zo bang zijn dat we over drie jaar weer voor degradatie staan."