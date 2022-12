📷 🎥 Israël-Premier Tech kiest in 2023 voor een totaal nieuw design

In 2022 koos Israël-Premier Tech voor wit en blauw. Voor 2023 kiezen ze voor een totaal ander design.

Het wit is grotendeels verdwenen en een donkerblauw en paarsachtige kleur nemen de bovenhand. Ook is er nog meer kleur op het truitje. Er zijn schakeringen van rood en oranje te vinden. Wat nog opvalt, is de ster en grote witte letter P op de achterkant.

Who doesn’t love #NewKitDay?! 🔥



We’ve gone for something a little different for 2023. Blue and white with a splash of new color, and our star and P monogram on the back to help us stand out!



Find out more about the inspiration behind our EKOÏ kit 👉 https://t.co/3I76htoi0K pic.twitter.com/whGxuN8cko