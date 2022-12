Shirin van Anrooij twijfelt nog heel sterk over of ze WK rijdt bij beloften of elite: "Wil eigenlijk ook gewoon graag die beloften-titel"

De Nederlandse rijdt dit jaar sterk en won de Wereldbeker in de Beekse Bergen.

De Nederlandse Shirin van Anrooij (21) rijdt dit jaar sterk in het veld. In tien crossen stond ze maar liefst negen keer op het podium. Van Anrooij werd wel zeven keer derde en kon één keer winnen, in de Wereldbeker in de Beekse Bergen.

Dat had ze voor het seizoen zeker niet verwacht. "Voor het seizoen hoopte ik een keer op het podium te kunnen eindigen in een Wereldbeker. Misschien wist ik wel dat ik meer zou kunnen, maar wilde ik mezelf die verwachtingen niet opleggen. Daar komt druk bij kijken en het moet er natuurlijk eerst nog uitkomen", zegt ze bij In de Leiderstrui.

WK bij beloften of elites?

Doordat Van Anrooij het EK nog bij de beloften reed, heeft ze op het komende WK nog de keuze tussen de beloften en de elites. Vorig jaar verloor Van Anrooij in de sprint van Pieterse op het WK en ook Van Empel won al bij de beloften.

"Nu wil ik eigenlijk ook gewoon graag die beloften-titel halen. Het zal uiteindelijk van de Kerstperiode afhangen wat ik doe. Het parcours ligt me ook heel goed in Hoogerheide en als Puck (Pieterse) en Fem (Van Empel) allebei bij de elites starten, wordt de keuze nog moeilijker...", zegt Van Anrooij nog.