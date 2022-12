🎥 Wielertruitjes 2023: INEOS Grenadiers kiest voor een complete stijlbreuk en stuurt een boodschap uit

Wie de voorbije jaren aan INEOS Grenadiers dacht, dacht telkens aan de zwarte brigade. De laatste seizoenen was er ook al wat zwart aan toegevoegd, maar zwart bleef de hoofdkleur. Dat was al toen de ploeg nog Team Sky heette.

Voor 2023 koos INEOS voor een totaal ander concept. Rood en oranje zijn de dominante kleuren. Wel zijn er nog zwarte zijkanten en is de linkermouw nog zwart. Met de nieuwe outfit wil INEOS vooral ook een boodschap meegeven. Ze willen zichtbaarheid extra onder de aandacht brengen.

We're ready to light it up in 2023 🔶🟥🔷



INEOS Grenadiers ⚡ @bioracer pic.twitter.com/OCxYrp6Oss