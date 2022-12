Annemiek van Vleuten opnieuw Wielrenster van het Jaar in Nederland

Annemiek van Vleuten is in Nederland opnieuw verkozen tot Wielrenster van het Jaar. Het is al de 4e keer dat ze die prijs wint.

In Nederland is Annemiek van Vleuten nog maar eens in de prijzen gevallen. Ze won al voor de 4e keer de Keetie van Oosten-Hage Trofee, de trofee voor de Wielrenster van het Jaar. Eerder won van Vleuten al in 2017, 2019 en 2021.

Dat van Vleuten won is niet zo verrassend. Ze won Luik-Bastenaken-Luik, de Omloop Het Nieuwsblad, de Giro Donne, de Tour de France Femmes en de Vuelta. Ook bekroonde ze haar boerenjaar met een 2e wereldtitel.

Van Vleuten haalde het voor Lorena Wiebes, Marianne Vos, Ellen van Dijk, Laura Smulders (BMX) en Anne Terpstra (MTB). Van Vleuten was niet aanwezig op de uitreiking, maar had wel een reactie aan de organisatie doorgestuurd: "Het is een grote eer dat ik wederom de Wielrenster van het Jaar ben. Ik vind het altijd wel een beetje een moeilijke verkiezing, als je kijkt naar de genomineerden. Dat is toch appels met peren vergelijken, maar ik ben er wel trots op dat het dit jaar niet zo’n moeilijke keuze was. Het was echt een geweldig jaar."